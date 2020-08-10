Уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции в Петербурге, поместили под стражу

Уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции в Петербурге, поместили под стражу
Суд арестовал обвиняемого на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Петербургу вынесло обвинение Мансуру Абдылхаисиеву в рамках возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Сегодня, 10 августа, суд вынес решение об помещении под стражу обвиняемого сроком до 7 октября 2020 года.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 8 августа, на Конюшенной площади. Женщина-полицейский находилась при исполнении и попросила уроженца Чечни предъявить документы. Делать этого обвиняемый не захотел. Мирно урегулировать вопрос не вышло, поэтому мужчина ударил женщину и вывернул ей правую руку, схватив за запястье.

Примечательно, что мужчина уже был ранее судим за нарушение общественного порядка и приговорен к условному и испытательному сроку. Поэтому, в рамках нового уголовного дела, ему может грозить реальный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженцу Чечни предъявили обвинение после нападения на сотрудницу полиции в Петербурге.

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