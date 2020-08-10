Санавиация трижды вылетала в Ленобласть, госпитализировали мальчика с ранением кишки

Санитарная авиация три раза вылетала в Ленинградскую область за два дня. Госпитализировать пришлось, в том числе и ребенка.

Об этом сообщается в группе Национальной службы санитарной авиации в социальной сети «ВКонтакте».

Санитарные вылеты проводили в выходные, 8 и 9 августа. Так, в субботу, в Выборге транспортировали пациента с тяжелой политравмой. В воскресенье госпитализировали мальчика с ранением прямой кишки в Луге. Помощь также была оказана пациенту с инсультом по маршруту Погостье – Всеволожск.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге для принудительной госпитализации больного туберкулезом пришлось прибегнуть к помощи суда. За помощью в прокуратуру обратился главный врач туберкулезного диспансера. Сам пациент не хотел лечиться.