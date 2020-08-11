ЦБ порекомендовал банкам не отбирать у должников жилье до конца года

Эти рекомендации входят в план государственной поддержки населения в период коронавирусного кризиса. Фото: Wikipedia

Эти рекомендации входят в план государственной поддержки населения в период коронавирусного кризиса. Фото: Wikipedia

Центробанк РФ продлил до конца текущего года рекомендацию по отсрочке принудительного выселения должников из квартир в случае, если на недвижимость обращено взыскание.

Рекомендация распространяется на кредитные и микрофинансовые организации, пишет РИА Новости. Согласно сообщению регулятора, процедуры по принудительному выселению рекомендуется приостановить до 31 декабря 2020 года. Аналогичные меры советуют применить к членам жилищных накопительных кооперативов, задолжавших взносы.

Кроме того, Банк России напомнил кредиторам о возможности избежать обращения взыскания на имущество до конца года в случае, если заемщик лишился возможности выплачивать долг после 1 марта, в связи с падением уровня доходов, вызванным пандемией COVID-19 либо подтверждением наличия инфекции.