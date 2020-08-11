В Ленобласти нашли останки 11 подростков, погибших во время ВОВ

В Ленобласти нашли останки 11 подростков, погибших во время ВОВ
Причину смерти детей определит экспертиза. Фото: pixabay.com

В поселке Шапки в Тосненском районе Ленинградской области были найдены останки одиннадцати подростков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Их тела обнаружили в месте массового захоронения, оставшегося со времен ВОВ. Об этом во вторник, 11 августа, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные областных правоохранительных органов. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах обнаружения тел и извлекают останки погибших детей.

После трупы будут отправлены на экспертизу, которая определит возможную причину смерти подростков. Некоторые СМИ пишут о том, что на телах нашли следы пулевых ранений в области головы и груди, но официального подтверждения этих фактов не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

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