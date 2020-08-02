В Пушкинском районе нашли останки бойца РККА

Их передали в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время проведения строительных работ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили останки бойца РККА. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Поисковый отряд «ВЫСОТА». Тело солдата лежало под землей в районе немецкого опорника «Аппенлицит». На место вызвали сотрудники УВД по Пушкинскому района, а также Следственного отдела СК РФ. Все останки были извлечены из грунта, затем их отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. После всех процедур тело захоронят на воинском мемориале.

«Прямо сейчас в этом месте ведётся строительство железнодорожной платформы «Пулковские высоты». Предварительного обследования перед строительством не проводилось»,

— объяснил один из участников процесса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что останки героев ВОВ обнаружили в лесу у Рапполово.