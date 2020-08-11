Яндекс открывает платформу для самозанятых в Петербурге

Подработку в приложении можно будет найти как на несколько часов, так и на весь день. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Подработку в приложении можно будет найти как на несколько часов, так и на весь день. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге и Ленобласти запустили платформу «Яндекс.Про», которая позволит самозанятым находить подработку.

Предполагается, что с помощью нового продукта российского IT-гиганта курьеры, водители, репетиторы и многие другие специалисты смогут в удобном режиме подсчитывать свой доход.

Как сообщили в пресс-службе компании, пользователь сам может решать: работать полный день или выходить на несколько часов.

Платформа также включает в себя работу таких сервисов, как навигация, экстренный звонок. К Яндекс.Про могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервис «Яндекс.Лавка» открыл доставку по Ленобласти. Сервис доставляет заказы в пределах 15-16 км от Кольцевой автодороги (КАД).