Сервис «Яндекс.Лавка» открывает доставку по Ленобласти

Яндекс.Лавка расширяет радиус доставки и готова отвозить продукты и товары первой необходимости в Ленинградскую область. Сервис доставляет заказы в пределах 15-16 км от Кольцевой автодороги (КАД).

Новые возможности для дачников Санкт-Петербурга открываются уже 6 июля. Отметим, что, как сообщили в пресс-службе «Яндекса», время доставки составит максимум час. Курьеры «Яндекс.Лавки» готовы привезти ваш товар даже в дачные товарищества или коттеджные поселки.

На более дальние расстояния сервис готов доставлять заказы водителями сервиса «Яндекс.Такси». При этом, если сумма покупки превысит 1000 рублей, то доставка бесплатна. Таким образом, круг потенциальных клиентов «Яндекс.Лавки» расширился примерно на миллион человек, находящихся как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделе активов.