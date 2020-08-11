В Петербурге в период эпидемии COVID-19 увеличилась рождаемость

В Северной столице с каждым месяцем появляется все больше новых жителей.

Новые статистические данные за июль 2020 года предоставил комитет по делам записи актов гражданского состояния. За второй летний месяц на свет появилось 5888 малышей. Примечательно, что этот показатель растет с каждым месяцем. Существенное повышение рождаемости в ЗАГСах начало фиксироваться еще в апреле. Если же сравнивать статистику 2020 и 2019 года, то за аналогичный период времени, в прошлом году было зарегистрировано 5699 детей.

Что касается официального оформление отношений или же их расторжений, то статистика выглядит следующим образом: в июле свадьбу сыграли 5068 раз. Для сравнения, в мае число зарегистрированных браков было меньше в 5 раз. Разводиться петербуржцы тоже начали меньше, вероятно, самоизоляция помогла скрепить некоторые семьи — в июле 2019 фиксировалось на 310 разводов больше, чем в 2020 году.

Помимо этого, в июле уменьшилось количество выданных свидетельств о смерти — 5827. Еще в июне документ, фиксирующий уход из жизни, сотрудники ЗАГСов выдали 7106 раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснил, как режим самоизоляции повлияет на рождаемость в России.