Врач объяснил, как режим самоизоляции повлияет на рождаемость в России

Врач объяснил, как режим самоизоляции повлияет на рождаемость в России
""С этого года выплаты на первого ребенка позволяют не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок", - считает Ананьев. Фото: pixabay.com

Демографическая ситуация в России должна показать положительную динамику в связи с режимом самоизоляции, считает глава роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев.

Медик подчеркнул, что сокращения рождаемости не ожидается. За последнее время в медицинских учреждениях выросло количество запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности, рассказал руководитель роддома «РИА Новости».

Ананьев также отметил, что будущие мамы, как и пациентки, планирующие использовать вспомогательные репродуктивные технологии, настроены оптимистично, и режим самоизоляции не влияет на их состояние. Врач напомнил, что сейчас в стране действует программа по стимуляции рождаемости, что также должно сыграть свою роль в улучшении демографического положения страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медикам помогут улучшить жилищные условия за счет городского бюджета.

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