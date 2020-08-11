На Левашовском шоссе столкнулись две иномарки

На Левашовском шоссе столкнулись две иномарки
Полиция ведет проверку по факту ДТП. Фото: Baltphoto

В результате дорожно-транспортного происшествия в Курортном районе водители транспортных средств получили различные травмы.

Авария произошла сегодня, 11 августа, в 21:15. При невыясненным обстоятельствах, в ходе движения случилось столкновение машин «Киа Рио» и «Фольксваген Поло». Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

К счастью, в результате ДТП никто не погиб, однако 36-летний мужчина-водитель «Киа» оказался госпитализирован с различными травмами в тяжелом состоянии, а 42-летняя женщина, управляющая «Фольксвагеном» получила травмы средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту случившегося. Выясняются все причины столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что любитель пьяной езды получил три года колонии за смертельное ДТП.

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