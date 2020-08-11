Любитель пьяной езды получил три года колонии за смертельное ДТП

Зеленогорский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.4 ст.264 УК РФ. Он сбежал с места смертельного ДТП.

Преступный инцидент произошел 22 мая прошлого года. По данным следствия пьяный мужчина, не имея прав, сел за руль авто марки «ВАЗ 21140», которое принадлежало другому гражданину, и поехал по Приморскому шоссе. Он разогнался до скорости 120 км/ч, в результате чего потерял управление и влетел в дерево.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, после пьяный водитель скрылся. В результате аварии был причинен тяжкий вред пассажиру авто. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с запретом на управление транспортом на 2 года. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима. Кроме того, с него взыскано в пользу потерпевшей 1 млн 470 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врезавшийся в опору моста на Неве пьяный судоводитель стал фигурантом уголовного дела.