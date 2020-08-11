Врезавшийся в опору моста на Неве пьяный судоводитель стал фигурантом уголовного дела

Теплоход не поместился под мостом. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теплоход не поместился под мостом. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Северной столице пьяный капитан прогулочного судна дважды врезался в опору Прачечного моста. В результате аварии пострадали трое пассажиров. Возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно во вторник, 11 августа. Нетрезвый судоводитель «Афалина» врезался в правую опору моста, расположенного рядом с набережной Кутузова. Пострадавшие отделались легкими травмами.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ СК РФ на транспорте, 44-летний мужчина ночью 2 августа за 14 тыс. рублей катал пассажиров по каналам города, хотя был пьян.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов водитель влетел в забор и «побежал за страховкой». В результате аварии у легковушки сильно пострадала передняя часть.