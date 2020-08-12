Актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае

Актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае
Артист не пострадал. Фото: Wikipedia

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Об этом рассказал директор театра Мамед Агаев.

Авария случилась днем во вторник, 11 августа, на одном из перекрестков Валдая. Актер, управляя авто марки Mitsubishi L200, не уступил дорогу и столкнулся с Renault Sandero, в которой находился пожилой мужчина с семьей.

Как сообщили РИА Новости, в результате ДТП водитель второго транспорта был госпитализирован с травмой руки. 86-летний артист не пострадал.

После столкновения Ширвиндт сразу вышел из машины и подошел к Renault. Водитель узнал артиста, после чего они разошлись без выяснения отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Левашовском шоссе разбились две иномарки, водителей госпитализировали. В результате столкновения 36-летний водитель Kia был доставлен в ближайшее медучреждение в крайне тяжелом состоянии

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