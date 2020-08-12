На Левашовском шоссе разбились две иномарки, водителей госпитализировали

Оба водителя отправились в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Оба водителя отправились в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух иномарок. Оба водителя были госпитализированы с места аварии.

Дорожный инцидент случился вечером вторника, 11 августа, на втором километре Левашовского шоссе. Дорогу не смогли поделить машины марок Kia Rio и Volkswagen Polo.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу, в результате столкновения 36-летний водитель Kia был доставлен в ближайшее медучреждение в крайне тяжелом состоянии, женщина-водитель второго авто получила травмы средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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