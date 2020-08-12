Каршеринг и такси угодили в столбы на парковке ТЦ «МЕГА-Дыбенко»

В Северной столице поздним вечером произошло ДТП с участием машин такси и каршеринга. Водители не смогли разъехаться на парковке ТЦ «МЕГА-Дыбенко».

Авария случилась вечером вторника, 11 августа, на территории торгового центра. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что автомобили каршеринга и такси сервиса «Яндекс» угодили в столбы.

Информация о пострадавших в результате аварии не приводится, причины произошедшего выясняются.

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