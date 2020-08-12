Суд оштрафовал «Жилкомсервис №2» за нарушение исторического вида дома Барановской на Петроградке

Суд Петроградского района постановил оштрафовать ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Согласно материалам дела, в ведении «Жилкомсервиса №2» находится доходный дом А. Д. Барановской, расположенный на Петропавловской улице, 8, и признанный объектом культурного наследия. В ходе инспекции в декабре прошлого года представители КГИОП выявили нарушения в содержании здания.

В частности, специалисты установили, что на лестничных клетках №1 и №2 оконные заполнения были заменены без сохранения исторического рисунка, расстыковки и цвета. Также на лестничной клетке №1 частично демонтировали лестничные марши на первом этаже. Ни одно из этих изменений не было согласовано с КГИОП. Представитель ЖКС, в свою очередь, оправдал действия организации фактическим отсутствием ущерба для объекта и недостатком денежных средств для проведения качественного ремонта. Теперь «Жилкомсервису №2» придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.