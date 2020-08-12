Суд оштрафовал «Жилкомсервис №2» за нарушение исторического вида дома Барановской на Петроградке

Суд оштрафовал &#171;Жилкомсервис №2&#187; за нарушение исторического вида дома Барановской на Петроградке
Доходный дом А. Д. Барановской возводился в 1911-1912 годах по проекту архитетктора В. К. Вейса в стиле модерн. Фото: www.citywalls.ru

Суд Петроградского района постановил оштрафовать ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Согласно материалам дела, в ведении «Жилкомсервиса №2» находится доходный дом А. Д. Барановской, расположенный на Петропавловской улице, 8, и признанный объектом культурного наследия. В ходе инспекции в декабре прошлого года представители КГИОП выявили нарушения в содержании здания.

В частности, специалисты установили, что на лестничных клетках №1 и №2 оконные заполнения были заменены без сохранения исторического рисунка, расстыковки и цвета. Также на лестничной клетке №1 частично демонтировали лестничные марши на первом этаже. Ни одно из этих изменений не было согласовано с КГИОП. Представитель ЖКС, в свою очередь, оправдал действия организации фактическим отсутствием ущерба для объекта и недостатком денежных средств для проведения качественного ремонта. Теперь «Жилкомсервису №2» придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП одобрил демонтаж исторического мощения на Римского-Корсакова.

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