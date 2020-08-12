«Газелькин» заплатит «Грузовичкоф» миллион по спору о товарных знаках

В Петербурге завершилось судебное разбирательство между компаниями «Газелькин» и «Грузовичкоф». По решению суда, первая компания заплатит конкуренту миллион рублей.

Как сообщает АБН, в суд обратился правообладатель товарных знаков «Грузовичков», «ГрузовичкоФ», «ГрузовичкоФФ». Истец требовал признать, что компания «Газелькин» использует эти товарные знаки незаконно.

Истца не устраивало, что при ведении в строку поискового запроса слов «Грузовичков», «Грузовичкоф» или «Грузовичкофф» потребителю показывается рекламное объявление компании «Газелькин».

Суд встал на сторону истца и обязал выплатить «Газелькин» миллион рублей. Эксперты, впрочем, полагают, что спорт может перейти в апелляционную инстанцию.

«Использовать ключевики с названиями конкурентов в рекламе абсолютно законно. Главное, чтобы название бренда конкурента не использовалось в самом рекламном сообщении», — высказал при этом мнение генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.