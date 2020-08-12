Скоростной «Стриж» свяжет Петербург с городами Поволжья уже в конце лета

Салон "Стрижа". Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки мобильных устройств и индивидуальные столики. Фото: www.rzd.ru

Салон "Стрижа". Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами. В вагонах 1-го и 2-го классов есть индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки мобильных устройств и индивидуальные столики. Фото: www.rzd.ru

Новый проект РЖД, скоростной поезд «Стриж», уже в конце августа начнет курсировать между Петербургом и Самарой. Он позволит сократить время в пути практически вдвое.

В первый рейс «Стриж» №713/714 отправится из Северной столицы в Самару 21 августа, в обратном направлении — 22 августа. До конца августа поезд будет покидать Петербург по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября. Время отправления — 00:45, время прибытия — 19:50 того же дня. Из Самары «Стрижи» отправляются по четным датам в августе и 1, 3 и 5 сентября в 00:20, а прибывают в город на Неве в 19:20.

В пути поезда делают восемь остановок: в Москве (на Курском вокзале), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани. Вагоны 1-го и 2-го класса оборудованы сидячими местами, класса «Люкс» — спальными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вновь возобновилось регулярное железнодорожное сообщение между Петербургом и Калининградом.