Тесты на коронавирус за сутки взяли у 17 тысяч петербуржцев

В Петербурге коронавирус выявили у 33 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге коронавирус выявили у 33 тысяч человек. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге каждый день продолжают проводить обследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты взяли у 17 307 человек.

Такие данные к утру четверга, 13 августа, получил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Уточняется, что пока под наблюдением врачей находятся 497 человек. Большинство из них, 202 человека, контактировали с уже заболевшими горожанами, а теперь должны соблюдать карантин. Еще 148 человек находятся в обсерваторе, а 147 – на самоизоляции.

По данным оперативного штаба, за 24 часа в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступили 289 вызов. Из 57 обращений, поступивших в службу «112», в Городскую станцию скорой помощи передали 20.

Отметим, что за время пандемии коронавирус в Петербурге подтвердили более чем у 33 тысяч человек.