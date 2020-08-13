Петербуржец прятал под обшивкой багажника своего автомобиля 22 кг наркотиков

Петербуржец прятал под обшивкой багажника своего автомобиля 22 кг наркотиков
Изъятие наркотиков. Фото: Скрин видео УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге арестовали подозреваемого в сбыте наркотиков синтетического и растительного происхождения. По данным правоохранителей, он делал так называемые закладки в городе и Ленобласти, в том числе у железной дороги.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, во время осмотра автомобиля злоумышленника под обшивкой багажника было найдено 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотики массой 22 кг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.

Также при обыске жилья подозреваемого изъяты весы, упаковка, компьютерная техника, найдено еще 2,5 кг наркотиков.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Петербурге задержали мигранта, который вез с собой несколько десятков пакетиков с наркотиками.

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