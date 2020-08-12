В Петербурге у пассажира Volkswagen нашли 40 пакетиков с наркотиками

В Петербурге в иномарке нашли наркотики. Фото: pixabay.com

В Петербурге в иномарке нашли наркотики. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали мигранта, который вез с собой несколько десятков пакетиков с наркотиками.

Об этом сообщает ГУ МВД Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленника задержали, расследуя уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Правоохранители остановили Volkswagen, которым управлял 33-летний приезжий. Их внимание привлек пассажир – у 35-летнего мужчины нашли 40 пакетиков со смесью, которая содержал наркотическое вещество.

По статье о незаконном хранении наркотиков возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает каналы их поставки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге осудили гражданина Испании, который торговал в Северной столице наркотики. Бизнес он устроил во время чемпионата мира по футболу.