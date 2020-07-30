Испанец отсидит 14 лет в тюрьме за торговлю наркотиками в Петербурге

Мужчина осуществил свой замысел после ЧМ-2018.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов. Испанца, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков в Санкт-Петербурге, признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Мужчина раскаялся и признал свою вину.

Напоминаем, что гражданин Испании осуществлял контрабанду наркотиков из Эквадора в Россию. Ему обещали заплатить 10 тысяч евро за одну поставку. В октябре 2018 года он расфасовал запрещенные вещества в 7 брикетов, которые спрятал на судне, следовавшем до Северной столицы. По прибытию в Россию злоумышленник приступил к поиску покупателей и наткнулся на подставное лицо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что служебная собака помогла полиции найти тайник с наркотиками в доме в Парголово.