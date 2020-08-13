Фасад дома в Выборгском районе восстановили после вмешательства прокуратуры

Фасад дома в Выборгском районе восстановили после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Представители прокуратуры проверили работу одного из ТСЖ на севере Петербурга.

Выяснилось, что один из многоквартирных домов Выборгского района находится в не самом лучшем состоянии, а приводить здание в порядок никто не спешит. В частности, было отмечено разрушение облицовки фасада и отсутствие должной покраски, которая стерлась с течением времени.

Стоит отметить, что председатель местного ТСЖ ранее заявлял, что все необходимые работы по восстановлению были проведены. Только проверка прокуратуры позднее установила обратное. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

В рамках свои полномочий, прокуратура Выборгского района внесла соответствующее представление в адрес начальника ТСЖ, в котором сообщалось о необходимости устранения нарушений в обязательном порядке. После этого здание все-таки отремонтировали должным образом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга обязала «Ленэнерго» восстановить уничтоженный при работах цветник.

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