Эксперт ИТМО Варвара Лымарь рассказала, почему падают балконы

Эксперт Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Варвара Лымарь рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru о том, почему в Петербурге часто обрушиваются балконы, что делать, чтобы отсрочить ЧП или не дать ему произойти.

Одна из причин, ускоряющих процесс разрушения балкона, — замораживание воды, которая при расширении оказывает неблагоприятное воздействие на плиту. Поэтому на незастекленных балконах следить нужно не только за покрытием, но и за местами примыкания к стене, где находится отлив, предупреждает Варвара Лымарь.

По ее словам, норм, которые бы отдельно устанавливали сроки службы балконов, нет. Их эксплуатация регулируется Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Так, за целостностью конструкций, а также их захламлением должны наблюдать контролирующие органы. А также сами жители.

«При строительстве зданий балконные плиты рассчитываются на нагрузки от людей, мебели и снега в зависимости от региона страны. Эти показатели берутся с запасом. Сейчас это описывается нормативами (СП «Нагрузки и воздействия»), при строительстве старых домов нагрузка также рассчитывалась. Обычно она составляет порядка 200 кг на квадратный метр равномерно распределенной нагрузки для новых домов, куда включается вес мебели и людей»,

— говорит эксперт.

То есть размещать тяжелую мебель, вещи и бытовую технику на балконе не стоит, особенно если он застеклен. Часто в новых домах предусмотрена еще и возможность утепления пола. Но в старых зданиях допустимая нагрузка может быть меньше — в зависимости от износа конструкции вплоть до отсутствия несущей способности. Кроме того, из-за захламления могут возникнуть проблемы с пожарной безопасностью. Например, если на балкон выходит эвакуационная лестница.

Жилищный комитет сообщает: если балкон грозит обрушением, необходимо сразу в письменном виде обратиться в управляющую компанию. Специалисты либо самостоятельно оценят ситуацию, либо привлекут для этого специализированную организацию. После этого жильцам сообщат, когда и в какие сроки будет устранена аварийность.

Сложнее, если речь идет о доме-памятнике. Тогда решение проблемы растягивается во времени. Около 2-3 месяцев идет обследование, не менее 6 месяцев — проектирование, год — подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, объект нужно включить в план капитального ремонта и обеспечить финансирование.

Сейчас, по информации Жилищного комитета, в жилищном фонде находятся 566 766 петербургских балконов. Из них 16 тыс. 327 — в ненадлежащем состоянии, а 2 тыс. 644 — в аварийном. За последние пять лет отремонтировать удалось всего 366.

Напомним, 7 августа с третьего этажа на второй у дома №37/1 на Лесном проспекте в Выборгском районе рухнул балкон. Это произошло во время его демонтажа. Пострадали трое рабочих. Фонд капитального ремонта срочно провел противоаварийные работы, для чего привлек сотрудников ООО «ПСК-Реконструкция». Они укрепили поврежденный балкон второго этажа деревянными конструкциями.

По данным пресс-службы ФКР, в течение недели эксперты должны определить, в каком состоянии находятся оставшиеся 27 балконов и что с ними делать. Только после этого будет возобновлен капитальный ремонт.

Этот случай далеко не единственный. Незадолго до обрушения на Лесном проспекте в Петербурге рухнул еще один балкон — с дома №24 (доходный дом Иоффа) по Загородному проспекту. Это произошло 5 августа: никто не пострадал, хотя три автомобиля, находившихся внизу, получили повреждения.

26 мая в доме №20 на Кирочной улице в Центральном районе произошло частичное обрушение четырех балконов с шестого по третий этажи. Прокуратура Центрального района Петербурга организовала проверку.

Прошлым летом балкон упал на Шкиперском протоке, 2 — часть здания рухнула прямо на проезжую часть. А также на улице Севастьянова — там не выдержала облицовка. А еще на Лиговском проспекте, 120 — кусок конструкции обрушился с оглушительным грохотом и чуть не задел проходившую мимо петербурженку. Весной с балкона на проспекте Стачек, 36 осыпалась штукатурка.