Жилкомсервис в Петербурге оштрафовали за разрушенный пол в доме Корзинина

В Петербурге оштрафовали ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района из-за обрушения напольного покрытия. Управляющая компания должна будет заплатить сто тысяч рублей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Петроградский районный суд привлек управляющую компанию к административной ответственности.

Претензии к управляющей компании вызвало состояние дома Корзинина на улице Льва Толстого. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

В феврале этого года КГИОП нашел обрушенный пол на лестничной клетке. Выяснилось, что утрачена метлахская плитка, а на нижних ступенях лестницы образовались сколы.

Управляющая компания судебное заседание проигнорировала. В результате суд наказал ее штрафом в 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что демонтаж исторического мощения у дома на Римского-Корсакова вызывал широкий общественный резонанс.