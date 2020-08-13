Посетители ТРК Сити-Молл заметили камеры в примерочных магазина Uniqlo

Покупатели магазина Uniqlo оказались неприятно удивлены слежкой в отделе для примерки вещей.

Известный магазин Uniqlo оказался в центре внимания после неприятного инцидента, информацией о котором поделилась посетительница торгового комплекса «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте в социальных сетях.

Петербурженка по имени Екатерина рассказала о том, что пришла за покупками в магазин японского бренда, выбрала пару понравившихся ей вещей и отправилась их примерять. После того, как женщина зашла в примерочную, она увидела, что прямо на нее смотрит камера видеонаблюдения, которая гипотетически могла быть в работающем состоянии и снимать весь процесс переодевания.

Непосредственно в магазине жительница города выяснять причины нахождения камеры в неположенном месте не захотела, но поделилась фотографиями устройства в Instagram, где подробно описала историю. Пока что, официальный аккаунт магазина в соцсети оставил без внимания пост женщины.

Однако, заинтересовался данным вопросом сотрудник самого магазина Uniqlo в вышеупомянутом торговом центре. Он уже отправил запрос в центральный офис компании, в котором попросил разобраться с неоднозначной ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2019 год в Петербурге открыли всего один торговый центр.