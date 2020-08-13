Велодорожку от Светогорска до границы с Финляндией откроют следующим летом

В Петербурге сегодня определили подрядчика для обустройства велодорожки по проекту «Велодвижение». В ближайшее время будет подписан договор с победителем.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Данный проект реализуется по программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».

Как сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти», участниками открытого конкурса стали две компании. По результатам рассмотрения заявок победителем признано ООО «Террикон».

Компания выполнит обустройство велосипедной дорожки в рамках проекта на территории города Светогорска в Ленобласти в соответствии с разработанной ранее проектной документацией. Соответствующие работы будут закончены летом 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске появилась новая велодорожка за 110 млн рублей.