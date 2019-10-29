Во Всеволожске появилась новая велодорожка за 110 млн рублей

Новая велодорожка построена от Приютинской улицы до улицы Героев. Трехкилометровая дорожка расположена рядом с Дорогой жизни.

Как сообщили в администрации Всеволожского района, покрытие дорожки для велосипедистов сделали из асфальтобетона, на который нанесли светоотражающую разметку. Вдоль велодорожки была благоустроена прилегающая территория и создана пешеходная зона. Там появились новые деревья и кустарники, несколько площадок для отдыха, скамейки, вазоны, урны и велопарковки.

Всеволожский район потратил на строительство велодорожки 110 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Петербурге появится 13 километров велодорожек. На данный момент общая протяженность 28 веломаршрутов составляет 107 километров.