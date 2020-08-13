Мужчина попытался дать взятку таможеннику в Ленобласти, но оказался задержан

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. Обвиняемый ответит перед судом.

Преступный инцидент произошел 20 июля текущего года на территории таможенного поста МАПП Брусничное. По данным следствия, обвиняемому грозило возбуждение дела об административном правонарушении, а также конфискация перемещаемых им товаров и машины. Тогда он решил дать взятку в размере 20 тыс. рублей должностному лицу таможни.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ, сотрудник отказался от денег, а мужчину встретили сотрудники правопорядка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зампред главы Колпино арестован на два месяца из-за полумиллионной взятки.