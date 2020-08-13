В пятницу Ленобласть ждет теплая погода, туман и шторм

В последний рабочий день, 14 августа, на территории Ленинградской области заметно потеплеет, однако синоптики предупреждают о шторме.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночь на пятницу, 14 августа, регион погрузится в туман. В течение дня, в основном, ожидается переменная переменная облачность. Дождей, к счастью, не предвидится. В ночное время температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов.

Ветер будет теплым и умеренным, юго-западного направления, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остается в пределах нормы, в течение дня будет незначительно понижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда европейская часть России, куда пришла прохладная осенняя погода, может ждать потепления.