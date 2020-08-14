Ученые выяснили, что птицы и рептилии плачут «человеческими» слезами

Ученые выяснили, что птицы и рептилии плачут &#171;человеческими&#187; слезами
Слезы совы и морской черепахи также показали более высокий уровень мочевины и белка, чем у других видов, участвовавших в эксперименте. Фото: pixabay.com

Специалисты установили, что слезы птиц и рептилий по составу похожи на человеческие, но обнаруженные незначительные различия могут стать ключом к отслеживанию «слезной» эволюции у разных видов живых существ.

Для изучения этого вопроса исследователи объединились с ветеринарами, чтобы собрать образцы слез здоровых животных. В эксперименте участвовали ястребы, сова, попугаи нескольких видов, черепахи и кайманы. Кроме того, участниками исследования стали десять человек.

Выяснилось, что слезные жидкости рептилий, птиц и человека содержат одинаковое количество электролитов, таких как натрий и хлорид, но при этом у первых двух концентрация этих веществ была несколько выше. Кроме того, ученые отметили, что после высыхания слезы у разных видов кристаллизуются по-разному. Однако этих особенной пока недостаточно, чтобы расширить понимание типологии слез, которая может помочь в разработке лекарственных препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые нашли способ победить неизлечимую форму рака.

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