Ушел из жизни 35-летний актер из фильма «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщил Московский Губернский театр.

Как говорится в сообщении театра на его сайте, уход Куницкого стал непостижимой потерей для его коллег, родных и поклонников, который пока «невозможно ни осознать, ни принять». В театре поблагодарили актера за талант и человеческое тепло.

«Соболезнуем родным и близким, крепитесь», — пишут в театре.

В публикации добавили, что Сергей Куницкий был одним из самых ярких актеров труппы, который играл в большинстве постановок. Он запомнится зрителям по театральным ролям Пети Трофимова в «Вишневом саде», Курносого в «Энергичных людях, Городулина в «На всякого мудреца довольно простоты» и других.

Он также принял участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Тест на беременность», «Мы из будущего», «Небо видело все».

Позже артист Антон Хабаров сообщил в своем Instagram-аккаунте причину смерти Куницкого. Он рассказал подписчикам, что актер скончался из-за «сердца и тромба». Также он заявил, что зрителям, которые видели его на сцене, и его коллегам очень повезло.