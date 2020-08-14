Россия планирует с 1 сентября открыть границу для стран СНГ

С 1 сентября у россиян появится возможность улететь в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Фото: unsplash.com

С 1 сентября у россиян появится возможность улететь в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Фото: unsplash.com

К началу осени Россия собирается возобновить пассажирские авиаперевозки с большинством стран СНГ.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР», с 1 сентября у россиян появится возможность улететь в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению. Отмечается, что это связано со стабильной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в России, а также запуске вакцины от коронавируса в производство.

Между тем, граница с Белоруссией по-прежнему остается закрытой для российских туристов. Стоит отметить, что авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в РФ до 21 августа.

Напомним, что сейчас россияне могут отправиться на самолете в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Также есть ряд стран, которые в одностороннем порядке открыли границы с Россией — это Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы. В ряд этих стран можно улететь с пересадкой в Стамбуле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Абхазия не будет снова закрывать границу для россиян.