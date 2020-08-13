Стало известно, в какие страны можно улететь через Стамбул

Стало известно, в какие страны можно улететь через Стамбул
Турция, Стамбул. Фото: pixabay.com

Эксперты перечислили страны, в которые российские путешественники могут полететь с пересадкой в Стамбуле.

Список стран опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристам напомнили, что в августе прямым перелетом из России можно попасть только в Турцию, Танзанию, Великобританию и Швейцарию. Однако есть еще ряд стран, которые готовы принять россиян, но власти РФ пока не открыли с ними границу. Среди таких стран есть Египет, Хорватия, Черногория, Белоруссия и Кения.

Туроператоры заявляют, что через Стамбул россияне могут самостоятельно улететь в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, куда летает лоукостер PegasusAirlines. Также есть возможность отправиться в Каир и Александрию.

Со стыковкой в турецком мегаполисе можно добраться и в Минск, Загреб, Найроби и Подгорицу. Кроме того, из Стамбула летают рейсы до Мальдив.

А вот попасть на Кубу, Доминикану, Мексику и ОАЭ пока не получится. Хоть эти страны и заявили о готовности принять россиян, но самолеты Turkish Airlines туда не летают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиавласти Турции рассказали об ограничениях, касающихся перевоза ручной клади.

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