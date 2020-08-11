Авиавласти Турции рассказали об ограничениях, касающихся перевоза ручной клади

Авиавласти Турции рассказали об ограничениях, касающихся перевоза ручной клади
Ограничения введены из-за пандемии. Фото: Pixabay

Во время перелетов в страну в салон самолета можно будет брать лишь определенные вещи.

Ограничительные меры ввела главная дирекция гражданской авиации Турции. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на соответствующее распоряжение.

Ручная кладь для провоза в салоне с пассажирами отныне временно находится под запретом, однако без исключений данное решение принять не удалось. Туристам разрешено перевозить небольшие женские и детские сумки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, сувениры, некоторые вещи (небольшая техника или музыкальные инструменты), драгоценности. Рюкзаки под запрет не попали, но их размер не должен быть больше женской сумочки.

Причиной такого решения стала эпидемия коронавирусной инфекции. Ожидается, что подобные меры позволят пассажирам лучше сохранять социальную дистанцию. Также, члены экипажа будут меньше контактировать с багажом пассажиров.

Напомним, международное авиасообщение в России было восстановлено 1 августа. Первыми странами, куда вновь смогли отправиться жители страны, стали Великобритания, Турция и Танзания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция уточнила правила въезда туристов в условиях пандемии Covid-19.

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