В Петербурге вынесли приговор местному жителю напавшему на собственную мать

Суд принял решение о привлечении к ответственности Сергея Станкевича, который обвинялся в разбойном нападении на свою родительницу.

Происшествие произошло еще в начале декабря 2019 года. Станкевичу, который на момент инцидента находился в квартире одного из домов в Колпинском районе вместе с матерью, срочно понадобились деньги. Мужчина начал их требовать у своей родственницы, но она этого делать не захотела. Тогда обвиняемый напал на пострадавшую и приставил к ее горлу нож, угрожая убийством в случае отказа передачи денег. В результате противоправных действий по отношению к своему близкому человеку, мужчине удалось заполучить 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение в рамках возбужденного уголовного дела о разбое, а суд вынес свой приговор. За совершение преступления мужчину приговорили в реальному 3-летнему тюремному сроку с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор еще не получил законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд вынес приговор обвиняемому, ударившему ножом мужчину на Большой Конюшенной.