В Петербурге суд вынес приговор обвиняемому, ударившему ножом мужчину на Большой Конюшенной

Дзержинский районный суд определил судьбу участника разбирательства, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сам инцидент произошел еще 6 января 2018 года. Денис Балуков приехал в центр города на встречу со своими знакомыми, но оказался втянут в массовую драку. Ему сообщили о том, что кто-то избивает его знакомого. Обратив внимание на то, что у избивающего (Олейникова) имеется при себе холодное оружие, Балуков напал на него со своим туристическим ножом и ударил его несколько раз, нанеся серьезные травмы. На этом драка не закончилась, ведь толпа начала следовать за Балуковым, который попытался скрыться, и его знакомыми. В ходе драки против них были задействованы перцовые баллончики, а также травматический пистолет. Драку смогли пресечь уже только прибывшие сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сегодня, 10 августа, суд вынес приговор по отношению к Балукову. В качестве наказания он получил срок в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы. Учитывая тот факт, что мужчина и так находился под стражей со дня происшествия, он был отпущен в зале суда по причине отбытия. Помимо этого, благодаря решению суда, пострадавший Олейников смог получить денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением.