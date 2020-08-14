Санавиация за день спасла жизни двух жителей Ленобласти

Санавиация за день спасла жизни двух жителей Ленобласти
Медики доставили жителей в больницы. Фото: vk.com/san.aviacia

Санитарная авиация два раза вылетала в Ленобласть за день. Госпитализировать пришлось двух жителей.

Об этом рассказали в пятницу, 14 августа, в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь потребовалась накануне: в городе Тихвин медобслуживание потребовалась пациенту с заболеванием сердца, а из Пикалево в больницу был доставлен пациент с множественными переломами позвоночника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация трижды вылетала в Ленобласть, госпитализировали мальчика с ранением кишки. В Выборге транспортировали пациента с тяжелой политравмой. А на следующий день доставили в медучреждение мальчика с ранением прямой кишки в Луге. Помощь также была оказана пациенту с инсультом по маршруту Погостье – Всеволожск.

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Санавиация за день спасла жизни двух жителей Ленобласти
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