В Петербурге поймали злоумышленника, укравшего у женщины золотую драгоценность

В Московском районе мужчина решил позариться на чужое ювелирное изделие, но позднее был задержан.

Происшествие произошло в пятницу, 14 августа. Злоумышленник напал на 43-летнюю женщину на Звездной улице и насильно заставил отдать золотую цепочку, применив физическое воздействие. Заполучив желаемое, неизвестный сбежал с места преступления. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе розыскных мероприятий, полицейским удалось задержать безработного 41-летнего мужчину, который ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. При нем обнаружилась и украденная цепочка, она сразу же была изъята.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух подозреваемых задержали после грабежа отеля в центре Петербурга. Из сейфа было похищено 100 тысяч рублей.