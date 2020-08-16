Очевидцы рассказали о массовой драке недалеко от ЖК «Солнечный город»: 20-30 человек

В Красносельском районе Северной столицы произошла массовая драка. Свидетель случившегося решил объехать участников, чтобы не попасться под горячую руку.

Разборки начались ночью понедельника, 17 августа, недалеко от ЖК «Солнечный город». Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксирован момент рукоприкладства. Примерно человек 20-30 собрались в одном месте. На момент съемки на месте не было правоохранителей и машин скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилист и велосипедист подрались на парковке у «Ленты» на Савушкина. По словам очевидцев, мужчины в присутствии полицейских «помахали кулаками», оформили документы и разошлись.