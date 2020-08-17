Адвокат просит суд разрешить перенесшему инсульт Ефремову прогулки

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, чтобы разрешить актеру выходить на прогулки.

Сейчас он находится под домашним арестом. По словам юриста, Ефремову необходимо выходить на улицу хотя бы на час в день по состоянию здоровья. Как сообщает ТАСС, он также отметил, что не требует отменить меру пресечения, а также не говорит о чем-то вроде залога.

Напомним, 11 августа Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Это произошло перед началом очередного заседания по делу о смертельной аварии на Садовом кольце.

Актеру грозит до 12 лет тюрьмы за совершение ДТП, повлекшем смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хромающему Ефремову вызвали скорую в здание суда. Артист с трудом смог выйти из машины ФСИН, которая доставила его в Пресненский суд Москвы.