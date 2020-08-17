Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает Генпрокуратура. Фото: pixabay.com

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает Генпрокуратура. Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 августа, Верховный суд России на закрытом заседании признал экстремистским молодежное криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестансткое уголовное единство») и, соответственно, его деятельность и пропаганда на территории страны запрещена.

Причастность к запрещенному движению будет наказывается согласно Уголовному кодексу РФ. Верховный суд, таким образом, удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры, которая потребовала признать вышеуказанную организацию экстремистской. Правоохранительные органы установили, что данная организация является «хорошо структурированной и управляемой», а её члены причастны, в том числе, к организации массовых беспорядков.

Отметим, что инициатором иска в Верховный суд стал лично глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов. По его мнению, деятельность АУЕ распространяется не только в России, но и за пределами страны.

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