Финляндия продлила запрет на въезд в страну для россиян до 8 сентября

Россияне смогут попасть в Финляндию не раньше 8 сентября. Фото: pixabay.com

Россияне смогут попасть в Финляндию не раньше 8 сентября. Фото: pixabay.com

Финское правительство продлило ограничения на въезд в страну для российских граждан до 8 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на кабмин Финляндии. Ранее власти Суоми продлили сроки действия запрета на пересечение финской границы до 25 августа.

В сообщении правительства говорится, что Финляндия пока не готова открыть границы с Россией, поскольку пандемия коронавирусной инфекции продолжается, а эпидемиологическая ситуация на территории РФ продолжает оставаться неблагоприятной.

Напомним, что Финляндия закрыла границу для туризма с Россией в марте.

Финские власти рекомендуют местному МВД открыть границы для стран, где число новых случаев заражение за последние две недели не превышает восьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне не смогут посетить Финляндию как минимум до конца лета.