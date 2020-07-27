Россияне не смогут посетить Финляндию как минимум до конца лета

Страна продлила ограничения на въезд, так как посчитала путешествия невозможными в период пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Об этом сообщает страница Генконсульства Финляндии в Facebook. Страна пока не готова открыть границы с Россией, поэтому все ограничения решили продлить еще на месяц – до 25 августа. Вопрос обсудят повторно через две недели, исход будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Отмечается, что в России должно быть не более восьми случаев заражения на 100 тысяч человек, чтобы Финляндии позволила пересекать границы. Тенденция должна сохраняться как минимум на две недели.

Напоминаем, что Финляндия уже открыла границы для некоторых государств – в их числе Япония, Кипр и некоторые другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия возвращает ограничения на поездки в Европу.