Финляндия возвращает ограничения на поездки в Европу

Финское правительство вернуло ограничения на поездки в Европу. Фото: pixabay.com

Финское правительство вернуло ограничения на поездки в Европу. Фото: pixabay.com

Финское правительство вернуло ограничения на поездки в три европейские страны из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает служба новостей YLE. Речь идет об Австрии, Словении и Швейцарии. Ужесточение запрета на въезд для туристов связано с ростом случаев инфицирования COVID-19 в указанных странах. Ограничения вернутся с 27 июля.

Помимо этих трех стран, ограничения по-прежнему действуют на поездки в Испанию, Люксембург, Польшу, Португалию, Францию, Чехию и Швецию. Также в этом списке присутствует Россия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле рассказали, как Россия будет открывать границы. По словам пресс-секретаря президента, Россия будет осуществлять открытие границ на основе взаимности.