В Ленобласти заметили необычное грибоподобное существо, способное передвигаться

Эксперты рассказали, каковы особенности физарума многоголового.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника рассказали, что обнаружили в Ленинградской области грибоподобное существо под названием физарум многоголовый. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, ему нужны влага и тепло. Найти физарум не так уж сложно – его выделяет ярко-желтый цвет. Он размножается при помощи спор, а еще умеет самостоятельно передвигаться. Все, кто попадается на его пути, будут съедены: речь идет об одноклеточных водорослях, бактериях и останках насекомых.

Отмечается, что в поиске пищи физарум способен выбирать наикратчайший путь. Эксперты шутят, что существо знает об тайм-менеджменте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти спасли грибника, который ушел в лес и перенес инсульт.