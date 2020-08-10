В Ленобласти спасли грибника, который ушел в лес и перенес инсульт

В Ленинградской области провели целую спасательную операцию, чтобы найти грибника, который ушел в лес и перестал выходить на связь. Оказалось, что мужчина не мог двигаться из-за инсульта.

Как сообщает «ЛенТВ24», в лес грибник ушел 8 августа. Домой он так и не вернулся, на связь с супругой также так и не вышел. Его жена начала бить тревогу, когда так и не дождалась звонка.

На место отправился спасательный поисковый отряд на внедорожнике.

В результате грибника нашли. Как оказалось, у мужчины прямо в лесу случился инсульт. Он не мог двигаться, но откликнулся спасателям. Его нашли с помощью поисковой собаки.

Мужчину госпитализировали вертолетом.

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