В Ленобласти спасли грибника, который ушел в лес и перенес инсульт

В Ленобласти спасли грибника, который ушел в лес и перенес инсульт
Спасение мужчины в Кировском районе. Фото: группа "ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей"/ ВК

В Ленинградской области провели целую спасательную операцию, чтобы найти грибника, который ушел в лес и перестал выходить на связь. Оказалось, что мужчина не мог двигаться из-за инсульта.

Как сообщает «ЛенТВ24», в лес грибник ушел 8 августа. Домой он так и не вернулся, на связь с супругой также так и не вышел. Его жена начала бить тревогу, когда так и не дождалась звонка.

На место отправился спасательный поисковый отряд на внедорожнике.

В результате грибника нашли. Как оказалось, у мужчины прямо в лесу случился инсульт. Он не мог двигаться, но откликнулся спасателям. Его нашли с помощью поисковой собаки.

Мужчину госпитализировали вертолетом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге нашли мальчиков, которые ушли из дома и не возвращались более двух суток. Поиски прекратили к утру. Их искали активисты «ЛизыАлерт».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грибник инсульт ленобласть спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти спасли грибника, который ушел в лес и перенес инсульт
Автоледи на Renault сбила 14-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти
В Невском районе повторно пройдут гидравлические испытания
Жильцы дома Агафонова бьют тревогу. Им грозит капремонт. А некоторым ...
Напавший на сотрудницу полиции уроженец Чечни уже привлекался за стрельбу у ...
Больница имени Семашко вернулась к обычному режиму работы
В Петербурге 12 августа вспомнят моряков, погибших на атомной подводной ...
IKEA может открыть магазин нового формата в Петербурге