Пропавших в Петербурге двух мальчиков нашли живыми после двух суток поиска

В Петербурге нашли мальчиков, которые ушли из дома и не возвращались более двух суток. Поиски прекратили к утру.

Об этом сообщает петербургское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Одному из пропавших мальчиков – 17 лет, второму – 10 лет.

Активисты прозванивали больницы, прочесывали улицы.

Где все это время были мальчики, не уточняется. Очевидцы рассказывают, что видели их в центре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге нашли потерявшуюся 10-летнюю девочку. В семье девочки воспитываются еще два ребенка. Она ушла из дома 3 августа. Известно, что перед уходом она поссорилась с матерью.

Девочку нашел петербуржец. Замерзшая школьница сидела одна на детской площадке на улице Сикейроса. Прохожий передал информацию в полицию. Отмечалось, что здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.