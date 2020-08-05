В Петербурге нашли потерявшуюся 10-летнюю девочку

София Громова, которую искали с 3 августа. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

София Громова, которую искали с 3 августа. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Утром в среду, 5 августа на севере Петербурга нашли школьницу, которая ушла из дома 3 августа и не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и области. Об этом стало известно в 10:30 утра. Предварительно, девочку нашел петербуржец. Замерзшая школьница сидела одна на детской площадке на улице Сикейроса. Бдительный гражданин сообщил об этом в полицию.

«Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10-летняя София Громова ушла из дома на Малой Озерной улице днем 3 августа. По данным gazeta.spb.ru, перед уходом из дома она поссорилась с матерью.

Известно, что в семье есть еще два ребенка — братья Софии 2008 и 2014 года рождения. Мать ранее не была судима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку.