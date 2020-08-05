В Петербурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Петербургская полиция сообщила о безвестном исчезновении несовершеннолетней местной жительницы. Девочка ушла из дома в Купчино и не вернулась.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о пропаже 14-летней школьницы сообщила ее мать. Женщина рассказала, что девочка ушла из дома в 20:30 в понедельник, 3 августа, и до сих пор не вернулась. Семья проживает в доме на Альпийском переулке.

В правоохранительных органах сообщили, что 14-летняя Мария учится в восьмом классе. Ранее не было случаев ее ухода из дома. Известно, что на учете она не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская полиция ищет пропавшую 10-летнюю девочку. Школьница ушла из дома на Малой Озерной улице в понедельник, 3 августа, и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.